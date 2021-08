Inter-Verona, le condizioni degli infortunati: possibile un recupero

Archiviata la bella vittoria casalinga contro il Genoa nella prima giornata di Serie A, l’Inter è già al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro l’Hellas in Verona in programma il prossimo venerdì alle 20:45.

Arrivano buone notizie dall’infermeria per Simone Inzaghi, secondo quanto riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez è rientrato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il numero 10 nerazzurro sembra aver smaltito del tutto il risentimento al muscolo psoas che lo ha costretto ai box nelle ultime settimane e salvo sorprese dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di Verona. Bisognerà capire se l’argentino possa già partire da titolare o a partita in corso.

Ancora ai box gli altri infortunati Roberto Gagliardini ed Alexis Sanchez, oltre a Christian Eriksen. Il centrocampista italiano sta ancora recuperando dalla distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni, molto più probabile il suo rientro dopo la sosta. Discorso simile per l’attaccante cileno, che rientrerà oggi da Barcellona dopo un percorso di riabilitazione. I tempi di recupero sono ancora da definire con precisione, la speranza è che possa tornare a disposizione dopo la sosta, si attendono novità.