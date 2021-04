Inter-Verona, la probabile dei nerazzurri: tanti dubbi per Conte

Domani pomeriggio l'Inter andrà in scena a San Siro contro il Verona di Juric. I nerazzurri, reduci dai pareggi contro Napoli e Spezia, devono tornare alla vittoria, per non complicarsi inutilmente la vita nella corsa verso il tricolore.

Per quanto riguarda le scelte di campo, Antonio Conte sembra avere qualche dubbio sulla formazione da schierare dal primo minuto. Confermata la difesa formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni, mentre resta qualche incognita sulle fasce. Se infatti la titolarità di Hakimi non è in discussione, sul versante sinistro persiste il ballottaggio tra Ashley Young e Ivan Perisic, con quest'ultimo leggermente favorito. Ballottaggio anche a centrocampo, con Sensi che insidia Eriksen per un posto da mezzala. Infine, possibile novità anche in attacco, dove Sanchez scalpita per un posto da titolare.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku.