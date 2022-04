Inter-Verona, Inzaghi pensa a tre cambi di formazione

Inter-Verona, tre cambi di formazione.

Dopo l'importante recupero di Marcelo Brozovic, Simone Inzaghi ritrova anche Stefan De Vrij. Il centrocampista croato è stato molto importante per la vittoria di Torino e secondo SportMediaset il difensore centrale olandese ritornerà titolare nella gara contro l'Hellas Verona. Questa modifica non sarà l'unica che effettuerà Simone Inzaghi: il mister nerazzurro dovrà cambiare sicuramente la coppia d'attacco data l'assenza di Lautaro Martinez, ammonito nella gara di Torino e dunque dovrà scontare un turno di squalifica. SImone Inzaghi dovrà scegliere chi affiancherà Edin Dzeko e la prima scelta sembrerebbe essere il Tucu Correa, già decisivo contro l'Hellas Verona nella gara d'andata (2 gol segnati dopo il suo ingresso nel primo match in maglia nerazzurra). L'altra modifica di formazione che potrebbe effettuare Simone Inzaghi, è quella di schierare Robin Gosens titolare: in maglia nerazzurra non ha giocato tantissimo ma ha già collezionato un assist nel match contro la Salernitana.

Come scritto sopra, Stefan De Vrij ritroverà la maglia da titolare dopo l'infortunio: nelle ultime partite Skriniar è stato spostato al centro della difesa e Danilo D'Ambrosio sul fronte difensivo destro. Il difensore italiano non ha fatto sentire la mancanza del difensore olandese ma ha dato un contributo molto importante soprattutto nella gara contro la Juventus.

Alla ripresa degli allenamenti, Inzaghi avrà tutto il tempo necessario per preparare la partita contro l'Hellas Verona e soprattutto per decidere l'11 iniziale.