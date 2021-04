Inter-Verona, i convocati di Juric: out anche Miguel Veloso e Lovato

L'allenatore del Verona Ivan Juric ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter, in programma questo pomeriggio a San Siro alle ore 15. Il tecnico croato non potrà contare sugli infortunati Lovato, Veloso, Vieira e Benassi, oltre che sullo squalificato Sturaro.

Questo dunque l'elenco completo dei giocatori chiamati da Juric:

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.

Difensori: Dimarco, Udogie, Cetin, Ceccherini, Ruegg, Gunter, Magnani, Dawidowicz.

Centrocampisti: Barak, Lazovic, Faraoni, Ilic, Zaccagni, Bessa, Tameze.

Attaccanti: Salcedo, Favilli, Kalinic, Colley, Lasagna.