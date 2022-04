Inter Verona formazioni ufficiali, deciso il "partner" per Dzeko

A poco più di un'ora dal fischio d'inizio di Inter Verona, sono state diramate le formazioni ufficiali scelte da rispettivi allenatori.

Per rimanere in scia alla capolista Milan (senza dimenticare la partita da recuperare contro il Bologna) e tentare di agguantare il momentaneo -1, Simone Inzaghi ha deciso di schierarsi così:

(3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Dzeko.

A questo scacchiere, l'ex tecnico dell'Udinese Igor Tudor risponde con:

(3-4-2-1) Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Bessa, Caprari; Simeone. Uno schieramento "sfacciato", che fa capire come gli scaligeri non abbiano affatto intenzione di andare a San Siro in gita. Per questo motivo, i padroni di casa non dovranno sbagliare quasi nulla.