Inter Verona, Conte ha deciso come far recuperare Sensi

E' diventato una pedina di cui è difficile fare a meno Stefano Sensi per l'Inter. In pochi mesi l'ex Sassuolo per il sistema di gioco adottato da Antonio Conte è riuscito a rivelarsi un calciatore fondamentale.

Di questo se ne accorto anche il tecnico stesso che in occasione della conferenza stampa di ieri si è detto pronto a preservarlo per la sfida contro il Verona e a fargli smaltire l'infortunio durante la sosta.

Sensi infatti, non è stato inserito tra la lista dei convocati per la sfida contro i veronesi proprio per riposare ed evitare pericolose ricadute in un momento delicato della stagione. La Juventus ad oggi dista solo un punto, e Conte non ha affatto intenzione di perdere terreno sul proprio ex club.