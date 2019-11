Inter Verona, 0-1 primo tempo. Tante occasioni per i nerazzurri

Partita in salita per l'Inter di Conte. Al termine del primo tempo il Verona è avanti 1-0 grazie al calcio di rigore realizzato da Verre. Nerazzurri che hanno creato numerose occasioni da rete ma non sono riusciti a superare Silvestri.

Un secondo tempo in cui l'Inter dovrà aumentare i giri del motore e concretizzare le azioni da rete che verranno create. Sarà importante riuscire a ribaltare l'incontro per continuare la corsa in campionato dopo i due successi consecutivi ottenuti in trasferta.