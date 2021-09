Inter, Ventola cita un'analogia con Correa e dei retroscena su Ronaldo

Se parliamo di esordi col botto, dopo quello di Joaquin Correa contro l'Hellas Verona in cui l'argentino ha messo a segno una doppietta da subentrato, è impossibile non pensare a Nicola Ventola. L'ex n°11 interista infatti, in esclusiva per il Matchday Programme di Inter-Atalanta pubblicato su inter.it, ha voluto raccontare il suo esordio con la maglia nerazzurra ricollegandosi a quello del Tucu contro gli scaligeri. Quando ha visto entrare Correa contro l'Hellas e gli ha visto segnare due gol, Ventola dice che non ho potuto non pensare al suo esordio in Serie A con l'Inter dove a Cagliari (in svantaggio 2-0) lui e Pirlo sostituirono Djorkaeff e Baggio. Fece due gol, di cui uno bellissimo. Iniziare così, per lui fu indimenticabile.

In un secondo momento, Ventola ha voluto raccontare il giorno in cui si scambiò la maglietta con Ronaldo raccontando che a casa ha diverse maglie eccezionali, ma quella a cui sono è affezionato è la 10 dell'Inter di Ronaldo. La scambiò il 10 maggio 1998 al San Nicola: in gol proprio lui e il Fenomeno. Nella sua collezione, oltre a quelle di Totti, Maldini e Batistuta, c'è anche quella di Roberto Carlos (sempre dell'Inter): era il 1996 e Ventola non era ancora nemmeno maggiorenne. La partita in questione era Inter-Bari 3-0.

La sfilza di ricordi nerazzurri, Ventola ha voluto chiuderla rimarcando qualche rete indimenticabile. Oltre a quella doppietta (contro il Cagliari all'esordio, ndr), c'è sicuramente il gol al Manchester United in Champions League. Fu il gol che diede speranza, nonostante non servì a nulla. Lo stadio tremava, è stata una delle emozioni più grandi della sua carriera. Infine c'è anche quella contro il Milan, quando Ventola era in forza all'Atalanta. Esecuzione perfetta: era il 2006.