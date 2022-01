Inter-Venezia: scelto l'arbitro. Tutte le designazioni del weekend di Serie A

Inter-Venezia: Matteo Marchetti sarà il direttore di gara del match (qui la situazione dei lagunari).



La partita è in programma al Meazza sabato 22 gennaio alle ore 18. Il fischietto 33enne di Ostia Lido è uno dei giovani che dalla scorsa stagione si stanno facendo spazio in Serie A. Il designatore Rocchi lo rimanda subito in campo dopo aver arbitrato ieri gli ottavi di Coppa Italia tra Sassuolo e Cagliari, gara che ha visto la vittoria dei neroverdi per 1 a 0.



Sarà la sua sesta direzione in Serie A e la seconda volta che arbitrerà l’Inter. Il primo e unico precedente risale allo scorso 12 dicembre 2021, partita che vide la vittoria dei nerazzurri in casa per 4 a 0 sul Cagliari di Mazzarri.



Di seguito tutte le designazioni della prossima giornata di Serie A:



Cagliari-Fiorentina, Aureliano Gianluca

Empoli-Roma, Fabbri Michael

Genoa-Udinese, Doveri Daniele

Inter-Venezia, Marchetti Matteo

Lazio-Atalanta, Sozza Simone

Milan-Juventus, Orsato Daniele

Napoli-Salernitana, Pairetto Luca

Spezia-Sampdoria, Manganiello Gianluca

Torino-Sassuolo, Fourneau Francesco

Verona-Bologna, Gariglio Matteo