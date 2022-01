Inter Venezia formazioni ufficiali, la decisione di Inzaghi sull'attacco

Inter-Venezia sta per cominciare.

All'andata, al Pierluigi Penzo terminò 0-2 in favore degli ospiti grazie ai gol firmati Hakan Calhanoglu (botta dal distanza) e Lautaro Martinez (su calcio di rigore trasformato allo scadere). Oggi la situazione è simile ma non identica: i nerazzurri sulla carta partono favoriti ma devono comunque difendere il primato e cercare di mantenere a distanza il Milan di Stefano Pioli (in questo momento lontano due punti ma con l'Inter che deve ancora recuperare la sfida contro il Bologna).

Nel frattempo, dall'account Twitter ufficiale del club milanese si apprende la formazione scelta da Simone Inzaghi. Questo l'undici titolare:

3-5-2 Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

A questa formazione, l'allenatore dei veneti Paolo Zanetti risponde a specchio (3-5-2) con:

Lezzerini; Modolo, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Ampadu, Vacca, Tessmann; Cuisance, Henry, Okereke.