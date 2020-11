Inter, Vecino:" Tra due settimane torno all'Inter, in campo a inizio gennaio"

Dopo un infortunio che lo terrà fuori dal campo ancora per qualche settimana, Matias Vecino torna a parlare di sè ai microfoni della radio uruguaiana Ultimo Al Arco. Tra i tanti argomenti toccati dal centrocampista nerazzurro, la sua riabilitazione, le previsioni per un ritorno in campo e la sua nazionale.

Ecco le sue parole:" Penso che manchi poco per tornare in campo, ci sarò presto, intorno alla fine di dicembre o inizio di gennaio. La riabilitazione va bene, sto entrando nell'ultima fase. Tra un paio di settimane tornerò all'Inter, dopo l'operazione che ho fatto a Barcellona. Sono stato bene in questa città, mi sono ritrovato molto con Santi Urrutia che era anche lui qui".

Sulla nazionale:"Ho visto molto bene l'Uruguay. Avevo parlato con Diego Godin e gli avevo detto che avevo buone sensazioni per la partita dopo l'ultima sconfitta. Abbiamo visto una squadra molto unita che non ha lasciato giocare la Colombia".