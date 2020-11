Inter, Vecino pedina di scambio per arrivare al difensore che vuole Conte

Si torna a parlare di mercato in ottica Inter, con il club nerazzurro che starebbe già lavorando al perfezionamento della rosa in vista della prossima sessione invernale. Secondo quanto riportato da TuttoSport, la dirigenza meneghina vorrebbe regalare ad Antonio Conte un nuovo difensore centrale per rinforzare una reparto che sta soffrendo più del solito in questo avvio di stagione.

Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico leccese è quello di Armando Izzo, che il Torino sembra disposto a lasciar partire già a gennaio. L'Inter avrebbe proposto al club granata uno scambio alla pari con Vecino, giocatore da tempo ai margini del progetto nerazzurro ma che potrebbe far gola alla squadra allenata da Marco Giampaolo.

Secondo il quotidiano torinese inoltre, i granata starebbero pensando anche ad un colpo a sorpresa: Radja Nainggolan. Per arrivare al belga però si dovrebbe trattare direttamente con gli agenti del giocatore e trovare un accordo sull'ingaggio, attualmente lo scoglio più grande in questa trattativa.