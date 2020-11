Inter, Vecino: “Infortunio? Tempi di recupero lunghi a causa di un’infezione”

Il centrocampista nerazzurro Matias Vecino ha rilasciato un’intervista ai microfoni di El Observador in cui ha parlato del suo infortunio. L’uruguaiano è fermo ai box da diversi mesi a causa di un problema al menisco. Dopo essersi sottoposto ad alcuni trattamenti conservativi ha deciso di ricorrere ad un intervento chirurgico lo scorso luglio per cercare di risolvere definitivamente il problema. Il centrocampista ha raccontato il suo lungo calvario svelando anche i probabili tempi di recupero:

“Se tutto va come ora spero di tornare a giocare nel mese di gennaio. Mi sono operato alla Clinica Cugat perché è una delle migliori d'Europa per i problemi al ginocchio. Sono arrivato a loro su consiglio di Luis Suarez che si è operato lì allo stesso modo".

"Dopo essermi sottoposto per due mesi a trattamenti conservativi sono riuscito ad essere a disposizione per due partite e continuavo a sentire dolore. Mi hanno operato facendomi una sutura del menisco esterno, i tempi di recupero vanno dai quattro ai cinque mesi a seconda dell'evoluzione. Nel mio caso, al secondo mese mi hanno fatto un'operazione di pulizia per un'infezione, cosa abbastanza normale per quel che mi hanno detto e questo ha allungato i tempi di due-tre settimane".