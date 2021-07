Inter, Vecino: “Ho parlato con Inzaghi. Futuro? Ecco il mio obiettivo”

Matias Vecino è rientrato in Italia dopo le vacanze prolungate a causa della Copa America e si è subito riunito al gruppo guidato dal nuovo allenatore Simone Inzaghi. Il centrocampista uruguaiano, accostato negli ultimi giorni al Napoli di Luciano Spalletti, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di IntervTv in cui ha fissato gli obiettivi per la nuova stagione e mandato, in qualche modo, messaggi sul suo futuro. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

"Sono contento di essere tornato, di essere qui e rivedere i compagni con i quali non stavo insieme da tanto tempo. Abbiamo grande entusiasmo e grande carica per la nuova stagione. Ho parlato con Inzaghi quando ero in Uruguay: ho percepito grande entusiasmo, ora avremo tempo di conoscerci meglio. L’anno scorso sono stato fuori a lungo per infortunio ma adesso sono molto carico per ripetere la grande stagione passata. L’obiettivo è trovare continuità, a livello fisico e di minutaggio: ho davvero tanto entusiasmo per questa stagione”.

“Quando si rientra da un lungo infortunio si cerca subito di trovare continuità, l’esperienza in nazionale è servita anche a questo, per riprendere il ritmo. Ovviamente l’eliminazione dell’Uruguay ai rigori è stata amara, ma sono stato felice per Lautaro Martinez, protagonista con la vittoria”.