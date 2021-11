Inter, Vecino chiede la cessione: un club di Serie A pronto all’assalto

Inter, arrivano importanti novità sul futuro di Matias Vecino, che a questo punto sembrerebbe sempre più lontano dai nerazzurri.

L’uruguaiano, attualmente impegnato con la propria nazionale, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro in cui ha manifestato tutta la sua delusione per lo scarso minutaggio accumulato finora (qui potete leggere le sue parole). Il centrocampista, infatti, ha collezionato finora 10 presenze, di cui soltanto una da titolare, totalizzando soltanto 287’ di gioco. Il centrocampista, inoltre, ha detto che non si aspettava di vivere una situazione simile ad inizio stagione dato che Simone Inzaghi e il club gli avrebbero garantito di giocare con più continuità.

Parole dure che non sarebbero state gradite dalla società e che fanno presagire un suo addio. Vecino è in scadenza di contratto a fine stagione ma non è da escludere che possa essere ceduto già durante la sessione invernale di mercato. Come riportato da Il Tempo il numero 8 interista avrebbe già richiesto di essere ceduto e sulle sue tracce ci sarebbe la Roma dell’ex Mourinho. I giallorossi sarebbero alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo e sarebbero pronte a tentare l’assalto con i nerazzurri a gennaio. Non è da escludere che le due società possano imbastire uno scambio che coinvolga Gonzalo Villar, ai margini del progetto tecnico di Josè Mourinho e un profilo molto gradito a Simone Inzaghi (qui potete leggere una nostra esclusiva sulla situazione datata 27 settembre).