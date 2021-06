Inter, Van de Beek: arriva una doccia gelata sul 'sogno' di tanti tifosi

Inter, Van de Beek: doccia gelata sul 'sogno' di tanti tifosi. A quanto si raccontava nelle scorse ore, infatti, la società nerazzurra sembrava intenzionata a trattare il giocatore del Manchester United se si fosse aperta la strada del prestito.

Van de Beek, 24 anni compiuti lo scorso aprile, è esploso nell'Ajax e i Red Devils lo hanno acquistato per 44 milioni di euro. Van de Beek e il tecnico Solskjaer non si sono mai 'capiti' troppo e poi il gioiello olandese, durante questa stagione, ha patito diversi infortuni. Per questi motivi è nata l'ipotesi di un suo addio. Non è ancora chiaro se a titolo definitivo o in prestito. Però se fosse in prestito, hanno sostenuto diversi esperti di calciomercato, l'Inter si sarebbe fatta trovare pronta.

Ecco.

Oggi pomeriggio (mercoledì 23 giugno, ndr), tramite il suo profilo Twitter, il giornalista de La Repubblica, Franco Vanni, ha scritto: "Come per JordiAlba, anche per VandeBeek (a quanto so) l'Inter non ha trattative aperte". Sì, perché questa mattina era anche circolata la notizia - rilanciata dal Mundo Deportivo - di un interessamento dell'Inter per l'esterno del Barcellona. E anche quella era stata prontamente smentita.