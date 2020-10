Inter, uomini contati per Conte. Brozovic rientra in anticipo dalla nazionale

Cresce la preoccupazione in casa Inter per la sfida contro il Milan in programma sabato sera allo Stadio San Siro. I nerazzurri sono in piena emergenza a causa dei sei casi di coronavirus riscontrati all'interno della rosa e rischiano di arrivare al derby con gli uomini contati.

Antonio Conte, ha attualmente a disposizione pochissimi uomini per preparare il match ed è in attesa del rientro dei giocatori attualmente impegnati con le proprie nazionali. Entro la giornata di giovedì dovrebbero rientrare tutti i nazionali, ma dovranno prima sottoporsi al tampone. I nerazzurri sperano che non vengano riscontrate altre positività, se il numero dei giocatori positivi dovesse salire a dieci potrebbero richiedere il rinvio della partita.

Come riportato da Sky Sport, l’unico giocatore che rientrerà a Milano prima del previsto sarà Marcelo Brozovic. Il croato, con Stefano Sensi e Roberto Gagliardini indisponibili, dovrebbe partire da titolare contro il Milan. Il centrocampista era diffidato in nazionale ed ha ricevuto un cartellino giallo nel match di ieri tra Croazia-Svezia e salterà quindi l’impegno contro la Francia.