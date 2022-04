Inter unica italiana a riuscirci: il sensazionale dato dopo la vittoria di Torino

Inter, Calhanoglu scrive la storia nerazzurra.

Dopo la vittoria ottenuta contro la rivale Juventus, l'Inter avanza in classifica e resta sulla scia di Milan e Napoli. Vittoria molto importante per la classifica nerazzurra ma soprattutto per il morale della squadra: questa vittoria potrebbe ridare fiducia per affrontare al meglio le ultime partite della stagione.

Ma non è tutto, c'è un dato sensazionale che riguarda i nerazzurri dopo la vittoria ottenuta grazie al calcio di rigore realizzato da Calhanoglu: l'Inter è stata la prima squadra a vincere per due volte nello stadio bianconero. La prima volta il 3 novembre 2012, quasi 10 anni fa: la squadra guidata da Stramaccioni si impose sui bianconeri guidati da Antonio Conte per 3-1 (i gol di Milito, doppietta, e Palacio dopo il primo vantaggio bianconero realizzato da Vidal). Già in quell'occasione l'Inter aveva ottenuto un clamoroso risultato: è stata la prima squadra a vincere all'Allianz Stadium. Con la vittoria di ieri sera è arrivata la seconda volta, ma non finisce qui: l'Inter è la squadra che ha ottenuto più punti all'Allianz Stadium. Nel suo stadio, la Juventus ha giocato 125 partite e ha subito solo 15 sconfitte (2 nerazzurre).

Quest'anno l'Allianz Stadium sembra un po' meno imbattibile: in questa stagione sono 5 le sconfitte casalinghe ottenute dalla Juventus, 4 in campionato (Atalanta, Sassuolo, Empoli, Inter) e 1 in Champions League (nell'ottavo di finale contro il Villareal)