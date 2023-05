Inter, una tortura dopo 20 anni, Moratti se la prende con Kallon

di Redazione, pubblicato il: 10/05/2023

(Inter) Poteva esserci un euroderby come quello di stasera senza una intervista a Massimo Moratti? Ovviamente no, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l’ex presidente nerazzurro alla vigilia della semifinale di Champions. Tutto parte, ovviamente, da 20 anni fa, da quel derby che sancì l’eliminazione dei nerazzurri.

Moratti lo ricorda così: “La solita immagine che è una tortura, non penso che la scorderò mai: Kallon a tu per tu con Abbiati nel recupero del ritorno. Si dice che abbia fatto una grande parata, ma continuo a pensare che doveva metterla dentro…La sconfitta del 2003 è servita nella scalata verso la gloria, sono tappe di un percorso. Ma uscire quella volta è stata un grande peccato, soprattutto perché non abbiamo mai perso e oggi con lo stesso punteggio si andrebbe ai supplementari. Adesso il destino ci dà l’occasione per una “vendetta sportiva”: ma forse nessuno se lo aspettava, neanche loro…”.