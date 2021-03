Inter, una stagione… Positiva: D’Ambrosio è solo l’ultimo caso

Lo spettro del Coronavirus torna a fare capolino su Appiano Gentile. Danilo D’ambrosio è risultato positivo al secondo tampone effettuato per il Covid, dopo i sintomi febbricitanti della giornata di sabato scorso che gli avevano fatto saltare anche la trasferta di Torino, contro la sua ex squadra.

Il gruppo è in isolamento per l’ennesima volta, in una stagione assolutamente positiva in Serie A, dove il termine può tuttavia far richiamare alla mente un doppio senso fin troppo elementare.

Da inizio stagione all'Inter hanno infatti già preso il Covid Radu, Padelli, Skriniar, Bastoni, Kolarov, Young, Nainggolan, Gagliardini e Brozovic, a cui si aggiunge la falsa positività di Hakimi. Il virus però ha colpito anche gli ad Marotta e Antonello, il ds Ausilio, il suo vice Baccin, l'avvocato Capellini e un membro dello staff tecnico di Conte, tutti nel mese di febbraio.

Adesso è il turno di D'Ambrosio e il livello di ansia alla Pinetina è di nuovo alto, specie perché si temono altri contagiati. "Grazie mille per le tante chiamate e i messaggi. Fortunatamente sto bene. Ho solo un po' di febbre e stanchezza. Resterò in quarantena a casa per le prossime settimane, nell'attesa mando a tutti un grandissimo abbraccio. A presto, Danilo". Queste le parole di D’ambro per tranquillizzare tutti nella giornata di ieri.

Oggi previsto un giro di tamponi fondamentale, per evitare di arrivare al match con il Sassuolo in situazione di emergenza.