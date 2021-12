Inter, una porta per due: chi sarà il titolare la prossima stagione?

Inter, i nerazzurri guardano al futuro della porta e sarebbero da tempo al lavoro per trovare il sostituto di Samir Handanovic, che spegnerà 38 candeline il prossimo 14 luglio.

Lo sloveno è alla decima stagione con la maglia nerazzurra e negli ultimi anni sta vivendo una fase calante della sua carriera, finendo spesso al centro delle critiche. Nonostante gli “acciacchi dell’età”, il capitano nerazzurro resta un portiere di altissimo livello e in questa prima parte di stagione, escluso qualche errore di troppo, sta facendo discretamente bene. Nelle ultime quattro partite di campionato ha mantenuto la porta inviolata con alcuni grandi interventi ma grande merito va dato anche alla solidità difensiva. Negli ultimi mesi si è reso protagonista anche di alcuni clamorosi errori e incertezze. Basti pensare all’errore contro l’Atalanta oppure a quanto successo contro il Verona alla seconda giornata. L’Inter ha bisogno di pensare al futuro e di prendere comunque un’alternativa all’altezza.

Salvo colpi di scena improvvisi sarà Andrè Onana il futuro numero 1 nerazzurro. Il classe 1996, secondo le ultime settimane, firmerà un pre-contratto con i nerazzurri a metà gennaio per poi raggiungere Milano a giugno. L’ex Barcellona è reduce da un lungo stop per squalifica ma nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere un ottimo estremo difensore e di essere pronto per fare il definitivo salto di qualità in una big. Il camerunese darebbe all’Inter una ventata di freschezza e affidabilità per i prossimi anni. Onana ha bisogno di ritrovare continuità, sicurezza e ambientarsi ad un nuovo campionato. Lo sloveno è senza dubbio un profilo più esperto e una figura fondamentale all'interno dello spogliatoio. In un primo periodo è ipotizzabile un'alternanza tra i due ma poi spetterà all’allenatore stabilire con chiarezza le gerarchie.

Un colpo che sembrava praticamente già concluso nelle ultime settimane ma le parole rilasciate dal camerunese in un’intervista ai microfoni di Sport hanno di fatto gelato i nerazzurri. Il classe 1996 ha aperto ad un eventuale ritorno al Barcellona, club in cui è cresciuto, e smentito di fatto le voci che lo davano per certo all’Inter. Ecco le sue parole riportate da Sport Mediaset: “Se il Barcellona è la mia prima opzione? Ovviamente. È casa mia ed è dove sono cresciuto. Sono in continuo contatto con il Barça. Ho un ottimo rapporto con l'ambiente da quando me ne sono andato. Accordo con l'Inter? Si parla di tante altre cose, parlano anche di Arsenal... Ma al momento non c'è nulla". Parole forse di circostanza oppure un chiaro messaggio ai nerazzurri per mettere fretta ma che spaventano comunque i nerazzurri. Beppe Marotta deve assolutamente chiudere l'affare il prima possibile per anticipare la concorrenza blaugrana.