Inter, una buona ed una cattiva notizia: le condizioni di Brozovic e de Vrij

Inter, Brozovic e de Vrij vogliono esserci contro la Juventus.

I due giocatori sono al momento fermi ai box per l'infortunio che entrambi hanno subito nel corso della partita contro il Liverpool che li ha costretti, in campionato, a saltare le partite contro il Torino e la Fiorentina entrambe terminate con i due deludenti pareggi per 1-1. Ma i due totem nerazzurri vogliono esserci nella partita di domenica contro la Juventus che rappresenta un crocevia importante, per i nerazzurri, in merito alla lotta scudetto e che potrebbe dire davvero tanto in merito alle ambizioni scudetto della squadra di Simone Inzaghi.

Secondo quanto riportato, quest'oggi, dalla redazione di Sky Sport, per quanto riguarda Marcelo Brozovic, la situazione è in netto miglioramento e la corsa, durante l'allenamento, si è fatta più fluida, quindi tutto lascia pensare che il centrocampista croato ci sarà contro i bianconeri. Discorso diverso per quanto riguarda de Vrij, perchè l'olandese si è allenato ancora a parte e sembra essere più indietro nella condizione rispetto ad Epic Brozo, pertanto un suo impiego domenica resta fortemente in dubbio, anche se saranno decisive le giornate di giovedì e venerdì.

Vedremo se entrambi i giocatori ci saranno, di sicuro chiunque scenderà in campo, dopo gli ultimi risultati deludenti, avrà come unico risultato disponibile per credere ancora allo scudetto quello della vittoria. Domenica sarà una partita importante contro una squadra in salute che ha trovato continuità e soprattutto punti in classifica che le hanno consentito di rimontare e rientrare in maniera clamoroso nella lotta scudetto. L'Inter deve scacciare i suoi fantasmi e, cosa non semplice, dovrà farlo in uno stadio che non le porta molta fortuna.