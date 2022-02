Inter, un volto nuovo è pronto per dare una mano alla squadra

L'Inter sta vivendo il peggior periodo del suo campionato, con un mese di Febbraio quasi da incubo, ma cerca di guardare al futuro con ottimismo.

Dopo la sconfitta con il Sassuolo, arrivano dei segnali importanti che fanno ben sperare per il futuro immediato e non solo. Alle voci di un imminente rinnovo di Marcelo Brozovic si aggiungono delle piacevoli novità anche dall'infermeria nerazzurra: Robin Gosens è pronto per la prima convocazione con la squadra. Come riporta Tuttomercatoweb, smaltito il duro infortunio che l'ha portato ad avere anche una ricaduta, l'esterno ex Atalanta potrebbe essere convocato per la sfida di venerdì sera in casa del Genoa. Il rientro in campo sarà ovviamente graduale, ma già la chiamata sarebbe un'indicazione importante per Simone Inzaghi che in questa seconda parte di stagione potrà contare su un giocatore di prima fascia quando ci sarà da far rifiatare Ivan Perisic. Il croato è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori dei nerazzurri, con prestazioni da applausi e nessun passaggio a vuoto, ma in pratica ha dovuto fare gli straordinari per tanto tempo. Adesso finalmente l'Inter potrà sfruttare il grande acquisto del mercato di riparazione, un giocatore che in serie A ha avuto sempre un rendimento sopra la media, tanto da essere inserito nella lista dei migliori esterni di sinistra di tutta Europa. Con questo Perisic non c'è stato nessun bisogno di affrettare il recupero, ma adesso l'Inter ha bisogno della spinta e dei goal del nazionale tedesco, per aiutare anche il reparto offensivo a ritrovare la via del goal smarrita in questo mese nefasto.