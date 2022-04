Inter, un top verso il rinnovo. Su Lautaro la volontà è chiara

Inter, la questione mercato e rinnovi sta per entrare nel vivo.

I nerazzurri dovranno impostare un mercato all’insegna del contenimento dei costi, cosa che non è certamente un mistero, e l’ipotesi della vendita di un big resta probabile, anche se non scontata.

Su tutti il nome caldo è quello di Lautaro Martinez, che dopo un periodo buio, si sta riprendendo il palcoscenico a suon di gol e che punta a raggiungere il suo record stagionale di 21 reti segnate, al momento è a 20. Secondo La Gazzetta dello Sport dovesse dipendere dall’argentino il suo futuro sarebbe sicuramente ancora in maglia nerazzurra, anche perché la sua famiglia si trova benissimo a Milano e non vorrebbe cambiare nazione. Ad oggi anche la volontà della società è chiarissima. Marotta e la dirigenza nerazzurra non hanno intenzione di privarsi del loro numero 10 goleador, certo qualche offerta monstre potrebbe costringere a rivedere i piani, ma al momento la volontà è quella di proseguire insieme.



Sempre sul fronte che riguarda i top nella rosa nerazzurra, il futuro di Ivan Perisic, in scadenza a giugno è quello sul quale si fanno più congetture. Società e giocatore, che sta confermando un rendimento eccezionale nel gioco di Inzaghi, si sono ripromessi di discuterne a fine stagione. Le ultime indiscrezioni, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, vedono un’apertura della società a voler fare uno sforzo economico e garantirsi le prestazioni dell’esterno croato anche per il futuro, anche su richiesta di mister Inzaghi che non vorrebbe privarsi del suo numero 14. Sembra che le parti si stiano comunque avvicinando sempre di più e ora il prolungamento del contratto di Perisic non appare più impossibile come appena pochi mesi.