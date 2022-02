Inter, un top del Liverpool svela un inaspettato retroscena di mercato

Inter, senti che parole.

“L’Inter ha creato però siamo riusciti a difendere e bloccare i loro tiri e i loro cross”. Lo dice Alisson, portiere del Liverpool, a Sky Sport dopo la gara di Champions: “L’Inter è fortissima, ha calciatori importanti e hanno esperienza.

Sono stato vicino ai nerazzurri in passato, ho parlato col mio agente ricordando proprio questo. Quando avevo 17 anni, tanti anni fa. Purtroppo non è successo ma la strada che ho preso io è stata bellissima, ho fatto bene a Roma e mi è piaciuto tanto. Oggi tifo ancora Roma”.

Un retroscena importante da parte del portierone dei Reds, ad un passo dal vestire nerazzurro anni fa. Per lui, come ricordato dallo stesso Alisson, un passato in Italia, alla Roma.