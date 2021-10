Inter, un tesoro a disposizione di Inzaghi: guardate le cifre

Inter: Edin Dzeko e Nicolò Barella registrano numeri da record.

Le statistiche di questa stagione dimostrano che la formazione nerazzurra ha a disposizione due leader. Il centravanti bosniaco, qui per rimanere aggiornati sui suoi dati, ha messo a segno sei gol in sette partite e presidia la classifica marcatori con Ciro Immobile. Quest'ultimo ha giocato, invece, sei partite su sette.

Il dato sorprendente è che l'ex Manchester City è stato prelevato dalla Roma a costo zero dopo aver incassato 115 milioni di euro dalla cessione di Romelu Lukaku. Arrivato tra lo scetticismo generale, dovuto principalmente alla carta d'identità, il calciatore sta vivendo una seconda giovinezza e, soprattutto, regalando soddisfazioni a Simone Inzaghi, vero garante per il suo arrivo.

Il tecnico nerazzurro, inoltre, può godersi anche un Barella super. L'ex Cagliari è arrivato già a quota 5 assist prendendo parte in almeno un'azione da gol, qui le statistiche, nella stagione in corso. Il classe 1997 guida la classifica 2021-2022 degli assist man seguito da Ivan Ilic del Verona, Luis Alberto e Razvan Marin.

Pagato 37 milioni di euro più bonus, che fanno lievitare il prezzo fino a 45 milioni, il centrocampista adesso vale già il doppio ed è seguito dai migliori club d'Europa. Il suo futuro, però, è all'Inter perché i dirigenti stanno pensando realmente di affidargli la fascia da capitano quando Samir Handanovic lascerà la squadra. Il portiere ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe dire addio già al termine di questa stagione calcistica.

Anche l'operazione Dzeko è un capolavoro dei dirigenti nerazzurri che riconosceranno, solo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, un indennizzo di 2 milioni di euro alla Roma. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio guardano ancora al futuro e pensando all'attaccante Gianluca Scamacca per sostituire Alexis Sanchez. In questo articolo troverete tutti i dettagli.