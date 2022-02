Inter, un sorpasso speciale sui cugini del Milan

Inter, primo sorpasso sul Milan nel Ranking Storico decennale UEFA.

Per la prima volta il club nerazzurro supera il club rossonero nel ranking decennale dell’UEFA. Come riportato dal sito calcioefinanza.it, la classifica viene stilata per determinare la distribuzione di una parte dei premi delle squadre che partecipano alle competizioni europee. La speciale classifica è stata introdotta nel 2018 e ha sempre visto il Milan avanti all’Inter, in quanto si stila tenendo conto dei risultati europei ottenuti nell’ultimo decennio assegnando punti per ogni stagione nella quale un club prende parte a Champions League, Europa League o Conference League.

La classifica è molto importante per quanto riguarda la ridistribuzione dei premi. Basti pensare che il ranking storico decennale viene utilizzato per la ripartizione di ben 600 milioni di euro per quanto riguarda la Champions, su un totale premi che supera di poco i due miliardi. In base al ranking dello scorso anno il Real Madrid ha così incassato ben 36,4 milioni di euro mentre lo Sheriff Tiraspol, ultimo club in rankinbg tra quelli che quest’anno hanno preso parte alla fase a gironi della Champions, si è portato a casa appena 1,1 milioni.



Dando per scontato (sono ammessi scongiuri) che sia Inter che Milan il prossimo anno prenderanno parte alla Champions League i nerazzurri, incasseranno più dei cugini per quanto riguarda la fetta di introiti dovuti al ranking decennale. Anche la Juventus, sempre qualora si qualificasse alla Champions, incasserà un bel gruzzolo grazie al quarto posto che occupa in questa speciale classifica.

A precedere i bianconeri ci sono solamente il Real Madrid, che con 355 punti è primo con ampio margine sul Bayern Monaco secondo a 316 punti. Sul gradino più basso del podio troviamo il Barcellona con 280 punti e poi la Juventus con 249 punti, unica italiana nella top ten. Tra le prime dieci 4 sono le squadre inglesi Chelsea (5°), Manchester City (8°), Manchester United (9)° e Liverpool (10°). Oltre a Real e Barca per la Spagna si piazza nella top ten anche l’Atletico Madrid (6°), mentre il PSG (7°) è l’unico club transalpino.