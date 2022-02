Inter: un solo dubbio per Inzaghi in vista del Derby

Inter, mancano pochi giorni al tanto atteso Derby.

Il match della 24° giornata non sarà solamente un semplice Derby ma una sfida che vale una stagione per entrambe le squadre. L’Inter è reduce dalla vittoria ottenuta contro il Venezia per 2-1, mentre il Milan è reduce dal deludente pareggio ottenuto contro la Juventus.

In questi ultimi giorni, Simone Inzaghi sta dirigendo gli allenamenti ad Appiano Gentile e sta aspettando il rientro di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez, assenti per gli impegni dovuti alle nazionali.

Alexis Sanchez ha condotto, da migliore in campo, il suo Cile alla vittoria segnando 2 gol contro la Bolivia. Il Toro Martinez, nella sfida Argentina-Colombia, ha giocato 68 minuti segnando un gol e conducendo la sua nazionale alla vittoria per 1-0.

Con il Derby alle porte, Simone Inzaghi dovrà scegliere accuratamente chi sarà il compagno di reparto di Dzeko in base ai loro voli intercontinentali e alla loro stanchezza dovuta al viaggio. Il loro rientro è previsto in giornata.

Simone Inzaghi spera di riuscire a far fare un piccolo allenamento nella giornata di giovedì, ma l’unico vero allenamento che faranno con la squadra sarà nella giornata di venerdì. Secondo la gazzetta.it, Inzaghi sceglierà chi affiancare a Dzeko nella rifinitura di sabato mattina. Si prospetta una staffetta, con Lautaro in vantaggio su Sanchez con quest’ultimo pronto a subentrare e a scompigliare le carte a partita in corso, senza dimenticare il nuovo acquisto Felipe Caicedo.

Questa la probabile formazione di mister Inzaghi:

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.