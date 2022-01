Inter, un ritorno anticipato fa sorridere Inzaghi in vista del Derby

L'Inter prosegue il lavoro nella settimana della quarta sosta del Campionato per gli impegni delle Nazionali.

I nerazzurri, dopo avere chiuso la striscia di partite precedenti alla sosta con la vittoria del Meazza contro il Venezia, puntano al derby del 05 febbraio con ottimismo.

L'allenamento odierno è stato condotto dal vice allenatore Massimiliano Farris, vista l'assenza del mister Inzaghi, ancora alle prese con la positività al Covid-19. Tra gli altri, si registra il primo allenamento per il nuovo acquisto Robin Gosens, che sta recuperando dall'infortunio patito nel mese di Novembre, puntando a ritornare tra gli arruolabili per la metà di Febbraio.

La squadra svolgerà un'altra seduta domani, per poi usufruire della giornata di riposo prevista per domenica.

Il calendario propone un mese di grandi sfide, dove i nerazzurri saranno chiamati ad un vero e proprio Tour de Force che darà delle risposte importanti a quelle che sono le ambizioni di vittoria dell'Inter.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, "all'appello di inizio settimana prossima mancheranno soltanto Lautaro e Sanchez. Assenze non da poco, visto che Correa è k.o. e Caicedo appena arrivato. L'unica certezza per il derby quindi è Dzeko. Il Toro era diffidato ma in Cile-Argentina più che il cartellino che - essendo diffidato - lo avrebbe riportato in anticipo a Milano ha segnato il gol vittoria".

Ci sarà invece il terzo sudamericano impegnato con la propria nazionale, Vecino, che rientrerà anticipatamente dall'Uruguay in quanto squalificato per il prossimo impegno della Celeste dopo l'ammonizione subita nella vittoria di ieri contro il Paraguay. Vecino, che era diffidato, salterà la partita contro il Venezuela prevista per il 2 febbraio.