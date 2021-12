Inter, un record particolare per Calhanoglu. Nessuno come lui

Inter, per Calhanoglu un record importante in maglia nerazzurra.

In questa stagione, il centrocampista turco, si sta rivelando una delle armi più importanti per Simone Inzaghi che non rinuncia mai a lui, nemmeno nella partita di ieri contro la Salernitana in cui è stato nuovamente il migliore in campo per l'Inter ed in cui ha sfornato due assist che hanno portato al gol del vantaggio di Ivan Perisic e al gol del 3-0, dopo un perfetto contropiede, di Alexis Sanchez. Ma quello che stupisce di Calhanoglu, oltre alle bellissime prestazioni, è anche un'arma che lo ha reso primo nel campionato di Serie A.

Si tratta degli assist da calcio d'angolo, un fatto che, secondo quanto riportato nelle scorse ore da La Gazzetta dello Sport, sta diventando davvero un fattore importante per l'Inter in questa stagione. Per l'ex Milan, infatti, sono già cinque gli assist effettuati dalla bandierina: oltre a quello di ieri sera, infatti, c'è stato anche quello per il gol di Skriniar contro il Genoa, quello per il gol di Dzeko nella rimonta contro la Fiorentina, quello per il gol di Perisic contro il Napoli e quello contro il Cagliari per il gol di Lautaro Martinez.

Un fattore determinante per la squadra nerazzurra che riesce ad essere pericolosissima e concreta anche in queste occasioni. Con un Calhanoglu in stato di grazia, Simone Inzaghi può utilizzare anche armi che, come i calci d'angolo, stanno consentendo all'Inter di indirizzare in suo favore le partite. Adesso bisogna spingere ancora, alla ricerca di un'altra vittoria contro un avversario molto temibile come il Torino di Ivan Juric, ma i nerazzurri sanno che dalla loro possono contrare sul piede di Hakan Calhanoglu.