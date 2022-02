Inter, un protagonista del triplete entra nella "Hall of Fame"

Inter, Wesley Sneijder entra nella Hall of Fame.

Nell’edizione 2021 è il terzo giocatore nerazzurro ad essere inserito nella Hall of Fame dopo Gianluca Pagliuca e Marco Materazzi.

Il centrocampista olandese ha conquistato fin da subito il cuore dei tifosi nerazzurri: senza un vero e proprio allenamento con i nuovi compagni, il giorno dopo il suo arrivo gioca da titolare il Derby di Milano vinto per 4-0 dalla squadra di Mourinho. Sneijder chiude la strepitosa annata 2009/2010 con 8 gol pesantissimi, soprattutto in Champions League dove ha segnato contro CSKA e Barcellona, ma ha anche effettuato diversi assist tra cui il lancio per Eto’o contro il Chelsea e il filtrante per Milito nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco.

In totale con i nerazzurri gioca 3 stagioni e mezzo: 116 presenze condite da 22 gol.

Appresa la notizia del suo ingresso nella Hall of Fame ha dichiarato “Ringrazio tutti gli interisti per avermi scelto per la Inter Hall of Fame, è un grandissimo onore per me! Ai colori nerazzurri mi legano grandi ricordi. L’Inter è una famiglia e sono onorato di farne parte. Nel 2010 abbiamo riscritto la storia con il Triplete. Spero di celebrare questo riconoscimento che mi avete dato assieme a voi. Per sempre, Forza Inter!”

Gli altri nerazzurri ad entrare nella Hall of Fame sono stati:

2018: Walter Zenga, Javier Zanetti, Lothar Matthäus, Ronaldo.

2019: Francesco Toldo, Giacinto Facchetti, Dejan Stankovic, Giuseppe Meazza.

2020: Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso, Diego Milito.

2021: Gianluca Pagliuca, Marco Materazzi, Wesley Sneijder. Il nuovo attaccante si saprà nel mese di marzo.