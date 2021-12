Inter, un nuovo Dumfries dopo il gol. Ora l'olandese vuol volare

Inter, Denzel Dumfries è sicuramente uno degli uomini copertina della vittoria contro la Roma.

Il terzino olandese, ieri sera all'Olimpico, è stato uno dei migliori in campo riuscendo ad incidere sulla corsia destra e firmando anche il gol del 3-0 che, di fatto, ha chiuso in maniera definitiva la partita. Ma quello che è ancora più importante, e Simone Inzaghi lo ha detto anche in zona mista, è stato vedere i progressi fatti dal ragazzo che, dopo un inizio di campionato fatto di tanti su e giù, sembra essersi sbloccato e sembra acquisire sempre maggiori sicurezze che possono sicuramente renderlo un'arma importante per la squadra nerazzurra nel prosieguo della stagione.

I numeri della sua partita non mentono e, secondo quanto testimoniato dalle statistiche di Sofascore, l'incisività dell'olandese si è fatta vedere in molti aspetti della gara, come i tocchi del pallone, 42, di più rispetto alle partite passate, o i contrasti provati, ben 7, a dispetto dei 3 vinti, per non considerare il salvataggio decisivo prima di firmare il gol. Insomma, una maggiore incisività nel corso della partita che non può far altro che rendere felice Inzaghi per aver trovato un'arma in più che, quando strappa in velocità, può essere davvero un'arma in più. Con le dovute proporzioni, ovviamente, la sua scia sembra ripercorrere quanto accaduto ad Achraf Hakimi la scorsa stagione, quando dopo un inizio insoddisfacente, fatto anche di tante panchine, una su tutti quella della partita di San Siro contro il Napoli nella vittoria per 1-0 con rigore di Romelu Lukaku, riuscì a prendersi definitivamente il suo posto da titolare in squadra e ad essere uno dei segreti del diciannovesimo scudetto nerazzurro. Ovviamente tra il marocchino e Dumfries ci sono delle categorie di differenza, ma le potenzialità del classe 1996 non sono in discussione e ci vorrà soltanto la pazienza di attenderlo.

Un gol che potrebbe valere tanto, il primo della sua esperienza in nerazzurro, dopo che l'ultimo era stato firmato nell'aprile scorso con la maglia del PSV in un altro 3-0 contro l'Heracles. Un gol che potrebbe aver sbloccato il rendimento di Dumfries in maniera definitiva. Dopo la Roma, adesso c'è l'impegno di Champions contro il Real Madrid in cui l'olandese potrebbe avere ancora una chance da titolare, in una partita che deciderà quale squadra sarà prima nel girone. Inzaghi punta su Dumfries che adesso, dopo la bella prestazione, non vuole più avere pause.