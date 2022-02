Inter, un mese da incubo. Ecco i dati che preoccupano

Inter, i dati confermano un inizio 2022 da incubo in campionato.

I numeri non lasciano spazio a molte interpretazioni, gli ultimi 40 giorni di campionato sono stati neri per l’Inter, anzi nerissimi. Dal rientro post natalizio, al netto della partita del giorno della befana contro il Bologna rimandata a data da destinarsi, i nerazzurri hanno vinto solo 2 volte in campionato, in entrambi i casi al Meazza imponendosi 2 a 1 contro Lazio e Venezia. Proprio la partita contro i lagunari ha segnato l’ultima vittoria in Serie A, risalente ormai a un mese fa. Nelle altre 4 partite giocate l'Inter ha raccolto appena 2 punti, pareggiando contro Atalanta e Napoli e perdendo in casa il derby e col Sassuolo (qui le pagelle del match). Se si considerano anche le partite di Supercoppa Italiana e i due turni di Coppa Italia giocati in questo periodo, l’Inter è riuscita a vincere solo contro la Roma nei novanta regolamentari. Anche in Champions non è andata meglio subendo un netto, seppur immeritato, 2 a 0 in casa.

È evidente, dunque, una mancanza di brillantezza e lucidità da parte della squadra,non solo in attacco ma anche in difesa. Seppur i ragazzi di Inzaghi riescono ad avere quasi sempre il pallino del gioco e il controllo del campo i numeri dell’attacco impressionano in negativo. L’Inter, seppur è ancora la squadra ad aver segnato più reti in Serie A, 55, ha una percentuale di realizzazione del 6%, segnando un gol ogni sedici tiri. Troppo pochi gol e troppi sforzi non finalizzati che poi quasi sempre indirizzano la partita in negativo. L’astinenza in attacco fa registrare appena 6 gol segnati nelle prime 6 giornate di ritorno, mentre quelli incassati sono 7, con un solo clean sheet nella trasferta di Bergamo chiusa 0 a 0. La solidità difensiva del girone di andata, nel quale addirittura 9 volte la rete nerazzurra rimase inviolata, sembra essersi sgretolata. Questi dati confermano che il periodo dei nerazzurri complicato e qualora non si riprenda la giusta rotta rischia seriamente di complicare gli obiettivi stagionali, ma non è comunque tutto da buttare.

Nonostante questi numeri infatti c’è comunque da sottolineare che l’Inter finora nel girone di ritorno ha incontrato 4 squadre delle prime 6 in classifica, anche se le prossime gare non saranno certo una passeggiata. Tra campionato e coppe nelle prossime sette partite l’Inter dovrà affrontare il ritorno di Champions League a Liverpool, il derby di andata della semifinale di Coppa Italia col Milan, Juventus e Fiorentina in Campionato.

I bonus probabilmente sono finiti ed è ora di tornare a riprendere il giusto ritmo e la via del gol.