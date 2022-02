Inter, un Inzaghi deciso e "rigoroso" dà fiducia al bomber

L'Inter arriva alla vigilia del Derby con la concentrazione che raggiunge il livello massimo, e l'attenzione è rivolta anche ai dettagli.

Mister Inzaghi ha riavuto tutto l'organico a disposizione solo nella serata di ieri, con il rientro dei nazionali sudamericani dalle trasferte continentali. Ma nella sua testa sta giocando il Derby da parecchi giorni, pensando a tattiche, movimenti, duelli, probabile formazione, ed anche dettagli di contorno che di certo non hanno minore importanza in una sfida diversa da tutte le altre: i tiratori dei calci piazzati, rigoristi inclusi.

Come dichiarato nella conferenza stampa della vigilia, e riportato dal sito Tuttomercatoweb, il tecnico ha le idee chiare: "Come prima cosa dovrò valutare le condizioni generali, manca ancora l'allenamento del pomeriggio e il risveglio muscolare di domani. Abbiamo una lista di rigoristi che tutti voi conoscete. Lautaro è il nostro rigorista principe, poi Calhanoglu, Perisic e Sanchez... In tanti possono calciare i rigori".

Fiducia dunque al Toro argentino, che rimane l'indiziato principale per i tiri dal dischetto, nonostante le statistiche non siano del tutto dalla parte del talento di Bahía Blanca. Lautaro infatti ha tirato 6 dei 10 rigori complessivi assegnati all'Inter in questa stagione, realizzandone 4 e fallendone 2 (tra cui quello pesante nel derby d'andata). Ma ha realizzato l'ultimo ed importantissimo penalty, quello che ha regalato il pareggio nella finale di Supercoppa contro la Juventus, poi vinta grazie al goal di Sanchez nei supplementari, dimostrando coraggio e grande carattere.

Nella prima stagione del post-Lukaku, Lautaro ha quindi guadagnato i gradi di rigorista designato, nella speranza di raggiungere l'ex compagno di reparto sulle percentuali di realizzazione dagli 11 metri. Il belga, nei 2 anni nerazzurri, non si è scostato dal 100%, realizzando tutti e 15 rigori calciati. La speranza di tutti i tifosi nerazzurri è che il Toro riesca a diventare un cecchino della massima punizione.