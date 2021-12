Inter, un fulmine dagli Usa, un miliardo e arriva il fondo PIF. Sarà vero?

Inter PIF - L'International Business Times, quotidiano on line statunitense considerato il quarto sito economico più visitato al mondo, ha da poco pubblicato una notizia clamorosa secondo la quale il Fondo sovrano PIF starebbe per concludere l'acquisizione dell'Inter.

Riportiamo la traduzione integrale di alcune parti dell'articolo di IBT.

"Nei prossimi giorni, mentre le pratiche legali stanno raggiungendo la sede dell'Inter in Italia, sarà fatto un annuncio. L'Arabia Saudita Public Investment Fund (PIF) acquisirà la prestigiosa squadra di calcio italiana Inter Milan. I "Nerazurri", che è il modo in cui la squadra italiana è conosciuta in Italia, dovrebbero essere acquisiti per un sorprendente miliardo di dollari e il PIF sarà il più grande azionista del club."

...L'acquisizione saudita dei nerazzurri, una delle squadre più prestigiose del mondo, segna la seconda grande acquisizione di club calcistici da parte del PIF dopo il Newcastle United (Premier League britannica) che è stato completato nell'ottobre 2021. Questo rende l'Arabia Saudita un player sportivo più competitivo all'interno della regione del Gulf Cooperation Council (GCC), dato che gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar sono nel business del calcio da molto più tempo attraverso le loro acquisizioni rispettivamente del Manchester City e del Paris Saint Germain (PSG). Sotto il principe ereditario Mohammed Bin Salman (MBS), l'Arabia Saudita ha seguito i suoi vicini e si è imbarcata in una simile strategia di sviluppo economico che include investimenti miliardari nello sport, nell'intrattenimento e nel turismo, cercando di sfruttare la potente brand equity di questi club sportivi...

...Sotto la guida del principe ereditario Mohammed Bin Salman l'Arabia Saudita sta diversificando la sua economia in modo aggressivo. Con l'acquisizione dell'Inter, che si aggiunge alle potenziali acquisizioni della squadra francese Marsiglia, così come di una squadra brasiliana di alto livello non rivelata, mira a diventare un player importante nel calcio internazionale. Le acquisizioni di queste squadre sono anche in linea con l'investimento strategico prioritario della visione 2030 di Bin Salman...

...In poche parole, il PIF sta sfruttando la sua massiccia liquidità generata dalle entrate del petrolio, per diversificare l'economia saudita dagli idrocarburi e investire in sport, turismo e intrattenimento, tra gli altri. Questo sarebbe stato impensabile prima che il principe ereditario Mohammed Bin Salman prendesse il comando nel 2017 e una volta che questa acquisizione sarà pubblica, l'Inter Milan diventerà la squadra più ricca del mondo. Inoltre, sotto la partnership e attraverso l'Inter, l'Italia può pensare in grande e riconquistare il prestigio calcistico internazionale che ha perso nel corso degli anni."

Non è la prima volta che notizie del genere sulla proprietà del club nerazzurro vengono rilanciate da ogni parte del mondo. Sarà interessante verificare nei prossimi giorni se sarà l'ultima.