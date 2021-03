Inter, un'ex ritorna in patria: il difensore pronto a ripartire dalle origini

L'ex nerazzurro Joao Miranda tornerà a casa. Dopo una carriera in giro per l'Europa e per il Mondo - ultima esperienza allo Jiangsu - l'ex difensore di Atletico Madrid ed Inter tornerà in Brasile. A confermarlo il presidente del San Paolo Julio Cassares dopo la vittoria contro il Santos.

Tredi anni dopo, il difensore tornerà nel club che lo ha lanciato e con il quale ha vinto ben tre campionati (dal 2006 al 2008). Il difensore verdeoro, opra 36enne, non gioca un match ufficiale da novembre quando ha terminato - vincendolo - il campionato cinese. Essendosi svincolato dal club, ha deciso di tornare all'ovile e lo farà insieme ad un'altra stella brasiliana: Dani Alves.

I due, insieme alla guida tecnica del nuovo allenatore Hernan Crespo, cercheranno di riportare il club ai livelli di un tempo cercando di raggiungere quell'obiettivo che ormai manca da 8 anni: la vittoria del titolo.