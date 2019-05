Inter, un ex portiere di Serie A parla di Skriniar e Handanovic

Tomas Kosicky, portiere slovacco in forza agli ungheresi del Debrecen, è stato intervistato in esclusiva dal portale "soccermagazine.it". Tra i vari argomenti trattati, l'ex Catania e Novara ha avuto modo di parlare dei due giocatori dell'Inter Samir Handanovic e Milan Skriniar.

Queste le sue parole: "Skriniar ha delle potenzialità enormi, ha già fatto vedere, pur essendo molto giovane, doti pazzesche. Non so se sia il più forte in assoluto, ma è tra i più forti. Tra qualche anno può diventare il migliore in assoluto. Il miglior portiere della Serie A? Attualmente ce ne sono tanti molto forti, anche giovani. Però io da sempre ho un debole per Samir Handanovic dell’Inter e secondo me lui è il miglior portiere del vostro campionato".