Inter, un ex nerazzurro racconta la sua disperazione

Inter Taider - Saphir Taider arrivò all’Inter nell’estate del 2013.Il ridimensionamento post Triplete era in pieno corso, da lì a meno di un anno Massimo Moratti avrebbe lasciato il club nelle mani di Erik Thohir.Dopo un’esperienza in Canada nel 2020 si era trasferito in Arabia Saudita per giocare nell’Al Ain. Una brutta esperienza secondo quanto raccontato dal giocatore ai microfoni di Goal.com.

“I membri del consiglio di amministrazione dell’Al-Ain hanno contattato mio fratello e abbiamo concordato il trasferimento firmando il contratto il 16 ottobre 2020. Ho ricevuto il pagamento per soli due mesi, novembre e dicembre. Non ricevo il mio stipendio da gennaio 2021.Nel marzo 2021 ho contattato il presidente dell’Al-Ain, Mazen Al Zahrrani, e mi ha promesso che avrei ricevuto gli stipendi, in ritardo. Ho aspettato fino al 21 agosto 2021 e poi ho rescisso il mio contratto, citando in giudizio il club davanti alla FIFA e ho vinto. Ora l’Al-Ain mi deve 6 milioni di euro. Il mio problema in questo momento è che sono svincolato e posso firmare con qualsiasi altro club: ho perso tutto e non posso pagare l’affitto o le tasse scolastiche dei miei figli. Ho provato a contattare il presidente dell’Al-Ain molte volte per ricevere i miei soldi, ma non ha mai risposto”.