Inter, un ex canterano continua a stupire: c'è la stima di Marotta e Inzaghi

Inter - C'è un ex canterano nerazzurro che sta regalando soddisfazioni, nonostante il suo attuale club non navighi in acque esattamente tranquille.

Parliamo di Zinho Vanheusden, che per la seconda volta in stagione ha superato a pieni voti l'esame Milan. L'ex Standard Liegi è stato tra i più positivi nella complessa sfida di Coppa Italia del suo Genoa, nonostante il 3-1 finale per i rossoneri dopo i supplementari.

"Il belga è stato solido dietro e ha fatto vedere di non aver perso quella capacità di uscita palla al piede che lo aveva reso fra i prospetti più interessanti a livello giovanile. La tecnica e la visione di gioco non sono mai mancati a Vanheusden, dote che sicuramente non dispiacerà a Inzaghi" scrive Tuttosport che parla del belga come uno degli "osservati speciali fra i giovani in prestito dell’Inter" che quest'estate lo ha riportato di passaggio a Milano per circa 16 milioni dopo averlo ceduto allo Standard per 12 milioni nell’estate 2019.

"La sua crescita - più volte interrotta da vari infortuni più o meno gravi nel corso degli anni - è ora nel mirino dal trio dirigenziale Marotta, Ausilio e Baccin che insieme a Inzaghi decideranno se riportarlo alla base o fargli fare un'ulteriore stagione di maturazione per poi inserirlo stabilmente nel reparto arretrato nerazzurro".

L'Inter continua a credere nelle potenzialità di Vanheusden per il futuro, ma non solo perché come fa sapere il quotidiano torinese un grande estimatore è anche il ct del Belgio Roberto Martinez. La Nazionale numero 1 nel ranking FIFA. Futuro roseo, con la certezza della stima: bravo, Zinho.