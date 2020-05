Inter, un ex calciatore svela un retroscena: "Galliani mi voleva al Milan"

Nonostante l'emergenza Coronavirus l'Inter continua a tenere vicini i suoi tifosi. Il club, attraverso i suoi canali social, ospita sempre una coppia di leggende nerazzurre con quest'ultime che svelano aneddoti e curiosità sulla loro esperienza sotto i riflettori di San Siro. Protagonisti della trasmissione "Inter Calling" sono stati stavolta Moriero e Colonnese, con il primo che ha raccontato un retroscena ai microfoni di "Inter Tv".



L'ex calciatore ha dichiarato che prima del suo arrivo a Milano c'è stato anche l'interesse del Milan, precisamente di Adriano Galliani. Moriero però non ci ha pensato due volte, sposando i colori nerazzurri e rispedendo al mittente il pressing degli odiatissimi rivali. Ecco quanto affermato alla televisione ufficiale del club: “Mi chiamò Galliani per andare al Milan, dopo le visite mediche tornai a Lecce e ricevetti la chiamata di Mazzola, appena mi disse “vuoi venire all’Inter?” mi comparvero le immagini di Zanetti, Ronaldo, Zamorano, Berti e dissi subito di sì.



Mi ricordo che i nostri allenamenti duravano due o tre ore, mangiavamo insieme, facevamo tornei di calcio tennis e alla fine ognuno faceva tecnica di base. Io mi mettevo sulla destra e cominciavo a crossare per il Cholo, per Zamorano, finchè il Mister chiese a Zanetti di giocare sulla sinistra e lui da grande giocatore disse di sì e fece un grandissimo campionato, dandomi anche l’opportunità di esprimermi”.