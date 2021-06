Inter, un Europeo per 6 (+1): il cammino dei nerazzurri rimasti in gioco

Inter, dei diversi calciatori nerazzurri inizialmente coinvolti nella competizione europea ne sono rimasti 6 ancora in gara. Skriniar è stato al momento l'unico ad essere eliminato. Tra gli azzurri ci sono Barella e Bastoni. Se il primo è un protagonista assoluto del torneo (da molti considerato uno dei migliori centrocampisti d'Europa) il difensore è sceso in campo solo in un'occasione. Contro il Galles infatti Mancini ha cambiato 8/11 della formazione schierata nelle due precedenti occasioni, e ha buttato dentro anche il giovane talento nerazzurro.

I due dovranno vedersela contro l'Austria dell'ex Arnautovic. In caso di passaggio del turno potrebbero incontrare un loro compagno. Lukaku però, prima di affrontare gli azzurri dovrà superare l'ostacolo Portagallo, che ieri ha messo in difficoltà la Francia. Se Romelu e compagni dovessero avere la meglio su Cr7 allora l'attaccante dell'Inter proverà a rovinare la festa all'Italia. Nella parte destra del tabellone si vedranno poi i match tra Francia e Svizzera e tra Spagna e Croazia. Perisic e Brozovic proveranno a replicare il cammino dell'ultimo mondiale, ma il percorso è in salita. Prima gli spagnoli, poi, probabilmente, la Francia.

Non scenderà in campo ma non può non essere menzionato Christian Eriksen. Il centrocampista non ci sarà, ma i suoi compagni hanno giocato e giocheranno per lui. La spinta dell'affetto e dell'orgoglio li ha portati a superare il girone. Ora i danesi si trovano nella parte più agevole del tabellone. Inghilterra e Germania sono le migliori, ma una delle due verrà eliminata agli ottavi. Una sorpresa in finale potrebbe esserci, e chissà che non siano proprio loro. Primo match con il Galles, poi (eventualmente) la vincente di Olanda (Di De Vrij) Repubblica Ceca.