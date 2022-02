Inter, un difensore giura amore eterno ma la società non ha fretta

L'Inter tratta i rinnovi contrattuali dei giocatori che stanno per andare in scadenza, ma non tutti sono stati interpellati dai dirigenti nerazzurri.

Eppure c'è un giocatore che attende con grande speranza la chiamata di Marotta e Ausilio, perchè desideroso di chiudere la carriera all'Inter.

Danilo D'ambrosio negli anni si è sempre dimostrato un giocatore affidabile, e quando gli allenatori lo hanno schierato sul rettangolo di gioco, il suo contributo è sempre stato di alto livello, alle volte addirittura decisivo. Ha segnato goal pesantissimi anche all'ultimo respiro (basta ricordare il goal dell'anno scorso alla Fiorentina che regalò la vittoria allo scadere), ma il campano è stato decisivo con l'Inter anche in fase difensiva. Basti pensare al salvataggio sulla linea contro l'Empoli nell'era Spalletti che portò alla qualificazione in Champions dei nerazzurri per il secondo anno consecutivo.

E come riporta oggi il sito Tuttomercatoweb, il duttile difensore napoletano classe ’88 in occasione dell’ultimo rinnovo si è abbassato l’ingaggio, consapevole delle difficoltà della società meneghina. E ha detto no a due offerte importanti pur di rimanere all’Inter. Un amore che la stagione in corso - nove presenze in questo campionato - non sembra destinato a cambiare. E il rinnovo? Per ora, non sembra esservi fretta: i reciproci sentimenti sono abbastanza chiari, un jolly come lui torna utile anche a una formazione che diventa sempre più competitiva. Certo, a un certo punto bisognerà pur sedersi a parlarne.

D'ambrosio è all'Inter dal gennaio del 2014 e fino ad ora ha totalizzato 248 partite ufficiali condite da 21 goal.

Il suo grande impegno, ed il suo attaccamento alla maglia gli hanno garantito l'affetto e la stima dei tifosi nerazzurri. Vedremo se gli garantirà anche un ulteriore rinnovo di contratto, che si aggiungerebbe agli altri rinnovi previsti dalla società.