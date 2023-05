di Redazione, pubblicato il: 10/05/2023

(Inter) Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha sottolineato all’Ansa quanto sia importante il derby di Milano in chiave Champions.

“Sembra di toccare il cielo con un dito. Chi lo avrebbe mai detto dopo anni in cui si è discusso di prestazioni a livello internazionali, salvo alcune sporadiche vicende. È una cosa molto buona perché sicuramente una squadra italiana sarà in finale di CL. Uno spot per Napoli è stato lo scudetto ed uno spot per Milano è questa semifinale perché penso che la città ed il calcio italiano siano orgogliosi di questo.”