Inter, un club complica i piani nerazzurri per Onana: c’è l’offerta all’Ajax

L’Inter si starebbe guardando da diverso tempo intorno per individuare il sostituto di Samir Handanovic. La dirigenza interista sarebbe alla ricerca di un portiere di esperienza in grado di dare garanzie. Il capitano nerazzurro ha appena compiuto 37 anni ed è in scadenza di contratto nel 2022 e per questo motivo bisognerà trovare un sostituto all'altezza.

L’Inter non sembrerebbe intenzionata a fare grandi investimenti per la porta in questa sessione di mercato, dato che il titolare per la prossima stagione sarà ancora Samir Handanovic ma avrebbe già individuato in Andrè Onana dell’Ajax il profilo ideale per la prossima stagione.

Il portiere camerunese è attualmente squalificato per doping fino a novembre ed avrebbe già fatto sapere alla società olandese di non voler rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il giocatore, dunque, dovrebbe liberarsi a parametro zero tra un anno e i nerazzurri avrebbero già avviato i contatti con l’entourage del classe 1996, lo stesso di Hector Bellerin, per provare a bloccarlo in vista della prossima stagione. Ma attenzione al Lione che potrebbe complicare i piani di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’Inter dovrà battere la concorrenza del Lione. Anche il club francese sarebbe in contatto con l’entourage del giocatore e rispetto all’Inter sarebbe pronto ad acquistarlo già in questa sessione di mercato pagando il cartellino all’Ajax. Giorni decisivi per il futuro di Andrè Onana che ha sul piatto due offerte concrete. Il porto dovrà decidere se accettare subito l’offerta del Lione oppure aspettare l’Inter per un anno.