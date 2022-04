Inter, un big del Milan sarà fuori per la sfida di Coppa Italia

Inter, nuovo stop per Zlatan Ibrahimovic.

L'attaccante svedese di proprietà del Milan, in questa stagione, non sta vivendo una grande stagione, dal momento che gli infortuni lo hanno braccato in maniera insistente ed anche questa volta 'IbraCadabra' è costretto a fermarsi. Infatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il giocatore ha avuto un sovraccarico al ginocchio che lo costringerà a star fuori per una decina di giorni. Una brutta notizia per Stefano Pioli, che puntava molto sul suo totem anche per far rifiatare Olivier Giroud in questa ultima parte di stagione.

Come se non bastasse, Ibrahimovic dovrà saltare due partite di sicuro, quella contro il Genoa in campionato e quella di Coppa Italia, nella semifinale di ritorno contro, l'Inter. decisiva per vedere chi si giocherà un posto in finale. Il ritorno, dunque, se non ci dovessero essere ulteriori problematiche fisiche, dovrebbe essere previsto per per la partita delicata contro la Lazio. Non una bella notizia per la squadra rossonera che avrebbe voluto contare di più sul proprio leader in questa stagione ed in questo ultimo stralcio.

Dal canto suo, l'Inter, non dovrà fare calcoli, perchè il Milan, anche senza il campione svedese, è riuscita a fare risultato contro gli uomini di Inzaghi. Questa volta c'è una finale in gioco, che la società ha fissato come obiettivo minimo per quanto riguarda la Coppa Italia, e ci vorrà il massimo impegno e una gara ben giocata rispetto a quanto fatto nella sfida d'andata. Vedremo come Simone Inzaghi riuscirà ad organizzare i propri uomini e se riuscirà ad imbrigliare il Milan.