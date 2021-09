Inter, un Barella formato top player! Guardate che numeri!

L'Inter si gode Nicolò Barella. Il centrocampista ha iniziato alla grande questa nuova stagione sotto la guida di Simone Inzaghi. Le statistiche, infatti, confermano che l'ex Cagliari ha preso parte ad almeno un gol in tutte le prime cinque presenze del campionato di Serie A.

Il calciatore che ha iniziato con un assist di tacco contro il Genoa fondamentale per il gol di Arturo Vidal, ha messo a segno il suo primo centro stagionale, lo trovate qui, contro il Bologna ed è stato autore del passaggio che ha consentito, ieri 21 settembre, a Matteo Darmian di firmare il momentaneo pareggio.

La sfida che si è giocata al Franchi si è poi conclusa con la vittoria degli ospiti per 3-1 che sono andati a segno anche con Edin Dzeko ed Ivan Perisic. Il classe 1997 è uscito anzitempo per un leggero problema fisico. Qui leggerete i dettagli

Barella è dunque sempre più il leader della formazione nerazzurra e si appresta anche ad ereditare la fascia da capitano. Dovrebbe essere dunque lui, ne abbiamo parlato anche qui, il prescelto quando Samir Handanovic non sarà più nell'undici titolare. Lo sloveno ha il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe non rinnovare il suo rapporto con la squadra milanese al termine della stagione.