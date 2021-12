Inter, un avversario di stasera a gennaio potrebbe essere un obiettivo

Inter, la sfida di questa sera tra i nerazzurri e il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarà decisiva per stabilire chi vincerà il girone e chi si qualificherà come seconda.

La Gazzetta dello Sport ha introdotto il match, sottolineando come un indubbio vantaggio per gli uomini di Inzaghi sia rappresentato dall'assenza di Karim Benzema. L'attaccante francese si è infortunato nell'ultima gara della Liga, e questa sera non ci sarà per guidare l'attacco degli spagnoli. Il pericolo numero uno sarà quindi rappresentato senza dubbio da Vinicius. Per fermarlo i nerazzurri dovranno spesso ricorrere, prosegue la rosea, allo strumento del raddoppio di marcatura, ragione per la quale svolgerà un ruolo chiave Nicolò Barella. Il mix perfetto potrebbe essere costituito dall'assenza dell'attaccante citato unita alla solidità difensiva che l'Inter ha sfoderato nelle ultime 4 gare.

Ma chi giocherà in attacco al posto di Benzema? Il sostituto naturale è Luka Jovic. Il 23enne bosniaco è conosciuto molto bene dalle parti della Milano nerazzurra, visto che la dirigenza interista ha il suo nome sul taccuino da parecchio tempo. E chissà che, scrive la Gazzetta dello Sport, a gennaio la pista non si riaccenda, L'Inter ha bisogno di un attaccante, e potrebbe intervenire nel reparto offensivo già nella sessione invernale di calciomercato, viste soprattutto le scarse garanzie che offre dal punto di vista fisico Alexis Sanchez. Inzaghi ha elogiato Jovic in conferenza stampa, e tali parole potrebbero nascondere qualcosa in più di un semplice apprezzamento per un avversario.