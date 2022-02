Inter, un attaccante cerca il riscatto. Il momento difficile e la sfida di oggi

Inter, Lautaro oggi deve essere la tua arma in più.

Nella sfida di oggi pomeriggio contro il Sassuolo, c'è un protagonista annunciato: Lautaro Martinez. L’argentino classe 97 ha infatti oggi la possibilità di ritornare al gol dopo un digiuno molto lungo che lo ha visto segnare l’ultima rete contro la Salernitana, salvo poi rimanere a secco per ben 6 partite di campionato e una di Champions League.

Lautaro aveva iniziato la stagione alla grandissima, andando spesso in gol e mostrando una grande chimica con il partner offensivo Dzeko; poi, però un rallentamento. L’argentino nelle ultime sfide è parso un pò isolato, poco coinvolto e non proprio lucido sottoporta.

Oggi, però, a San Siro arriva il Sassuolo e per l’Inter è una ghiotta occasione per riprendersi la vetta in virtù del pareggio del Milan di ieri sera contro la Salernitana: quale occasione migliore di questa per tornare a gonfiare la rete e finalmente sbloccarsi?

Il Toro oggi partirà titolare, resta invece da sciogliere il dubbio su chi lo affiancherà: Sanchez o Dzeko? Il cileno appare in vantaggio, complice un periodo di forma davvero importante che ha aiutato moltissimo i ragazzi di Inzaghi in un momento degli attaccanti non esattamente brillante in fase realizzativa, che ha portato non pochi problemi ai nerazzurri. Dzeko invece dovrebbe partire dalla panchina dopo i 90 minuti contro il Liverpool nella sfida di Champions League, pronto a dare il suo contributo a partita in corso.

Oggi per Martinez l’occasione è troppo grande: spazzare via i fantasmi di un digiuno molto lungo e tornare al gol.