Inter, un altro predestinato? Oggi la prima volta in carriera

Eddie Salcedo non dimentichera' questo pomeriggio. Titolare nel match che ha visto il Verona superare 2-1 in casa il Brescia, il giovane attaccante è stato decisivo, sbloccando l'incontro al 50°.

Prima rete in serie A per Salcedo, con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Non solo il gol, Salcedo ha giocato un'ottima partita, creando molti problemi alla difesa del Brescia.

Classe 2001, nella passata stagione Salcedo è stato protagonista con l'Inter Primavera. Non solo Esposito, che Conte ha portato stabilmente in prima squadra facendo esordire il giovanissimo attaccante in Champions League e campionato, i nerazzurri potrebbero avere in Salcedo un altro predestinato. Attualmente, è in prestito al Verona, con l'Inter che osserva attentamente le sue prestazioni.