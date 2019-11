Inter: un'altra tegola per Conte a Dortmund, si decide domani

Nella conferenza stampa in vista della gara di domani a Dortmund, Antonio Conte ha reso noto che oltre ad Asamoah e D'Ambrosio anche Gagliardini non è partito per la Germania, vittima di un infortunio dell'ultimo minuto.

Dunque i dubbi per il mister sono tutti a centrocampo. Brozovic e Barella sono punti fissi, Sensi è recuperato ma è fermo da un mese e dunque se la vedrà con Vecino per la maglia da titolare. In difesa certo l'impiego di Skriniar, De Vrij e Godin.

Sulle fasce laterali probabile l'impiego di Candreva a destra e la conferma di Lazaro a sinistra dopo la buona prova di Bologna, mentre davanti Lukaku e Lautaro Martinez faranno coppia fissa.

La partita del Westfalenstadion è decisiva per il passaggio agli ottavi di finale e arriva alla fine di un periodo durissimo con impegni ravvicinati quasi tutte le settimane. Anche il Borussia Dortmund ha le sue gatte da pelare, come conferma l'allenamento odierno dal quale si è dovuto ritirare Marco Reus, anche lui in forte dubbio per domani sera.

Dopo la trasferta in terra tedesca, l'Inter sarà di scena il prossimo 27 novembre a Praga contro lo Slavia per poi chiudere il girone il 10 dicembre a San Siro contro il Barcellona. Il Borussia invece nel prossimo turno sarà ospite al Camp Nou per poi chiudere gli impegni di Champions in casa contro lo Slavia. La vittoria dell'Inter contro i tedeschi di 15 giorni fa è importantissima, di fronte al muro giallo sarà fondamentale strappare almeno un pareggio per mantenere il vantaggio in caso di arrivo a pari punti, eventualità tutt'altro che remota.